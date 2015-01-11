Марафон талантов — 2017

Это название первого в истории нашей области народного конкурса дарований и крупнейшего телевизионного проекта. Вокалисты и танцевальные команды, художники и поэты, музыканты и циркачи, фокусники и акробаты – у талантливых людей нашей области есть шанс на свою минуту славы!

Проект уже стартовал, желающим нужно только успеть подать заявки до 8 апреля в ДК «Маяк» каб. 218

«Марафон талантов» – это конкурс, где любой участник может проявить свои уникальные способности в любой области творчества, здесь нет ограничений по жанрам и направлениям, возрасту и творческому опыту. Этот уникальный и смелый для Челябинской области проект и ярчайшее телевизионное шоу проводится Областным центром народного творчества, при поддержке Министерства культуры и Законодательного собрания области. Главный информационный партнер – Областное телевидение.

Отборочный тур Конкурса пройдет в Озерске в ДК «Маяк» 9 апреля в 12-00, а подведение итогов Конкурса и награждение участников состоится 16 апреля в 17-00.

Все подробности на сайте http://marafon.oms.msk.ru/ и по телефону 2-19-70