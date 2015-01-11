Член Общественной палаты Анатолий Макеев удостоен звания «Почетный гражданин Челябинской области»

Знак уважения государственного уровня, высшую степень признания заслуг Анатолий Макеев получил за многолетнюю добросовестную производственную деятельность, за большую работу по воспитанию молодёжи, сплочение областных общественных и производственных сил, а также за весомый вклад в становление и развитие полноценного гражданского общества в Челябинской области. Трудовую деятельность Анатолий Макеев начал в 18 лет на Магнитогорском металлургическом комбинате, куда пришел рабочим. А после окончания института устроился на Магнитогорский метизно-металлургический завод, которому отдал 19 лет, прошел путь от мастера до заместителя директора предприятия. Его высокий профессионализм оценен девятью государственными знаками отличия, медалью «За доблестный труд», орденом Трудового Красного знамени». Ему присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Помимо трудовой деятельности, Анатолий Макеев всегда вёл общественную работу. Трижды избирался депутатом Магнитогорского городского Совета, трудился в должности заместителя председателя городского Собрания депутатов, работал первым секретарём Ленинского райкома КПСС г. Магнитогорска, был народным депутатом Российской Федерации. Общественность, трудовые коллективы области в 2006г. избрали Анатолия Макеева членом Общественной палаты Российской Федерации первого созыва, где он грамотно и профессионально представлял интересы южноуральцев, способствовал становлению и развитию полноценного гражданского общества в Челябинской области, за что был отмечен Благодарностью Президента страны. Как член общественного Совета при Министерстве регионального развития России и член Координационного Совета неправительственных организаций Российской Федерации он твёрдо и последовательно отстаивал интересы жителей Челябинской области, за что в 2006 ему был вручен Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Являясь бессменным заместителем председателя областного движения «За возрождение Урала», Анатолий Макеев одновременно успешно возглавлял областной Общественный Совет по реализации антикризисных мер и приоритетных национальных проектов, что отразилось на своевременном и качественном решении многих вопросов, касающихся жизнедеятельности жителей области. Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин, а также члены и эксперты ОП поздравляют Анатолия Макеева с присуждением звания «Почетный гражданин Челябинской области» и желают дальнейшей активной деятельности, способствующей процветанию региона, повышению его авторитета.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chlen-obshchestvennoy-palaty-anatoliy-makeev-udostoen-zvaniya-pochetnyy-grazhdanin-37453