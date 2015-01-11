В творчестве — равенство с окружающим миром

16 марта в ДК «Маяк» прошел муниципальный фестиваль-конкурс людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу». В этом году в адрес организаторов поступило рекордное количество заявок – 66, после отборочного тура в финале приняли участие 48 человек.

Слово для приветствия участников конкурса было предоставлено главе Озерского городского округа Олегу Костикову, который отметил особую социальную значимость мероприятия и пожелал всем творческим личностям оптимизма и жизненных сил для воплощения их замыслов:

- Занятия творчеством помогают преодолеть одиночество и ощутить равенство с окружающим миром. Власти Озерского городского округа готовы и впредь поддерживать тех людей, которые по воле судьбы оказались лишены многих возможностей, но хотят развиваться и реализовывать себя.

В состав жюри конкурса вошли: начальник отдела ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения Озерского городского округа Ольга Карцева и начальник управления культуры администрации Озерского городского округа Наталья Сальникова.

Ведущие программы напомнили присутствующим об истории фестиваля-конкурса:

- Впервые в Озерске этот конкурс прошел в 2005 году. Это были пробные шаги первых участников. Два года фестиваль не имел названия, а в 2007 году ему был присвоен статус городского и название «От сердца к сердцу». Ежегодно рос исполнительский уровень и качество выступлений. И как результат – вот уже несколько лет победители нашего фестиваля становятся лауреатами областного конкурса «Смотри на меня как на равного».

По традиции, фестиваль–конкурс «От сердца к сердцу» проводился в два этапа. Первый этап – демонстрация декоративно-прикладного и изобразительного творчества: лучшие свои работы участники представили в фойе дворца культуры. Его итоги будут известны в понедельник, 20 марта.

Второй этап - творческий. Здесь жюри определяло лучших в ходе просмотра: победителями стали 10 солистов в номинациях «Вокал», «Хореография», «Литературно-художественное творчество» и два коллектива – вокальный ансамбль «Россиянка» и танцевальный ансамбль «Радуга».

Решено, что 12 лауреатов должны представлять г. Озерск на отборочном туре областного конкурса инвалидов «Смотри на меня как на равного». В ближайшее время жюри назовет их имена.

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Фото Владимира Беляева.