Чебаркульская «Звезда» встретилась на льду с озерским «Гранитом»

Сегодня в Чебаркуле прошел финал Суперкубка Челябинской области по хоккею с шайбой. Клюшки скрестили два противника – чебаркульская «Звезда» и «Гранит» из Озерска.

Первый матч финальной игры на кубок Челябинской области состоялся в ледовом дворце «Уральская звезда» им. Валерия Харламова, на лед вышли два достойных соперника – команды «Звезда» и «Гранит». На первых минутах игра шла осторожно, противники словно оценивали возможности друг друга, но ближе к середине периода, игроки начали показывать жесткую атаку. Открыл счет хоккейный клуб «Гранит», силовым приемом забросив шайбу в ворота «Звезде» на 8 минуте игрового времени. Впрочем, табло недолго показывало 0:1, на 15 минуте хозяевам льда удалось сравнять счет, воспользовавшись ошибкой соперника. До окончания первого периода счет оставался 1:1.

– Мы всегда стараемся играть на победу, но соперник сегодня серьезный и игра серьезная, финал кубка области и поэтому игра идет равная, но задача поставлена: игра на победу, не уступать в единоборстве, - рассказывает главный тренер ХК «Звезда» Ильдус Имаммиев.

– Играют два равных и достойных соперника, победит сильнейший. Немного прозевали контратаку, но будем стараться на победу, – сообщает главный тренер ХК «Гранит» Василий Куликов.

Во втором периоде положение не изменилось, счет оставался 1:1, но игра была напряженной, было много удалений. В начале третьего периода гостям удалось пробить оборону «Звезды» и забросить еще одну шайбу, счет 1:2. Склонить чашу весов в свою сторону чебаркульской команде до окончания игрового времени так и не удалось, победителями в первом матче финала Суперкубка Челябинской области стала озерская команда «Гранит».

Завтра в ледовом дворце «Айсберг», в поселке Кременкуль, состоится второй матч Суперкубка.

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Фото https://vk.com/granit_ozersk