Стартовала юбилейная неделя в театре кукол

С 21 по 26 марта на сцене "Золотого петушка" лучшие постановки для детей и взрослых. Цена билета на все спектакли юбилейной недели 100 рублей.

21 марта "Федорино горе" (5+), в 10:00 и в 14:00.

На фестивале "Сцена - 2013" этот спектакль получил три заслуженные награды! "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшая сценография" и "Лучшая режиссура в детском спектакле".

Актеры занятые в спектакле:

Светлана Трофимова-Ерохина;

Регина Филимонцева;

Сергей Гальперин;

Роман Соловьев;

Игорь Филимонцев;

Игорь Шестаков.

Отзыв зрительницы: "Федорино горе - отличный спектакль - дети в восторге!"

21 марта, в 18:00, в малом зале театра кукол состоится спектакль (для взрослых) под названием "Черный кофе" (12+).

Этот спектакль был поставлен Сергеем Гальпериным специально для фестиваля "Ночь в театре".

В небольшой квартирке доживают свой век пожилые супруги, актеры - он и она, изгнанные из театра и оставившие там все свои надежды и жизнь. Профессиональная театральная жизнь закончена, в прошлом сцена, роли, зрители; обычная жизнь однообразна. У них не так много настоящего - он занимается переплетом своих старых и потрепанных книг, она ждет разговоров с подругами, которые еще служат в их театре, и так поддерживает связь с прошлым, или выглядывает в окно. А будущего нет совсем.

И вот однажды, в обычное утро, заваривая свой черный кофе, герои обнаруживают, что там, за окном, что-то происходит. Вбит колышек, сдвинут камень - видимо, начинается стройка.. Строительство нового дома! Это не просто новости...

В спектакле заняты актёры Светлана Трофимова-Ерохина и Сергей Гальперин.

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