День открытых дверей для граждан, желающих принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

29 марта 2017 года отделом опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области проводится «День открытых дверей для граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей».

В этот день граждане, желающие принять в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо оформить «гостевой режим» в отношении детей детского дома, могут обратиться в отдел опеки и попечительства за консультативно-правовой помощью.

На Ваши вопросы ответят: начальник отдела опеки и попечительства (ул.Космонавтов, д.20, каб.122), и специалист отдела (ул.Космонавтов, д.20, каб.118) с 09:00 до 17:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

Управление социальной защиты населения