В Озерске завершился областной парачемпионат по плаванию

В минувшую субботу в Озерске в плавательном бассейне «Лидер» прошли чемпионат и первенство Челябинской области среди инвалидов по плаванию, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений.

Организаторы мероприятия: министерство социальных отношений Челябинской области, региональное министерство по физической культуре и спорту, Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс» и центр спортивной подготовки по плаванию Челябинской области «Аквамарин».

В соревнованиях приняли участие 75 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и с нарушением интеллекта из областных государственных учреждений, общественных организаций инвалидов и ДЮСШ Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Озерска, Златоуста, Кыштыма, Чебаркуля, Кусинского и Аргаяшского муниципальных районов.

Параспортсмены соревновались в заплывах на 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 100 метров брассом. Возрастные категории были как юношеские, так и взрослые, всего разыграно 24 комплекта наград.

«При поддержке губернатора Челябинской области в регионе развивается адаптивный спорт. Особым стимулом для занятий спортом являются ежегодно проводимые нами соревнования. Я горжусь нашими спортсменами, которые преодолевая боль, доказывают, в первую очередь самим себе, что они могут жить и добиваться успехов, — подчеркнула министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Среди победителей состоявшегося парачемпионата в Озерске — воспитанники Кусинского областного реабилитационного центра, они в очередной раз подтвердили свое лидерство. Ведь только за прошлый год ими завоеваны 10 медалей в открытом чемпионате первенства России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в Тобольске на межрегиональной детско-юношеской спартакиаде получен серебряный кубок и на всероссийском турнире по плаванию 2 золотых и 1 бронзовая медаль».

Победители и призеры парачемпионата и первенства Челябинской области по плаванию награждены памятными медалями и грамотами.

С таблицей победителей можно ознакомиться здесь.

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