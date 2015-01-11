«Счастливый случай» во Дворце

16 марта 2017 года Малый зал Дворца творчества детей и молодежи принимал участников игры «Счастливый случай».

Ребятам - пятиклассникам пришлось серьезно побороться за право называться знатоками дорожного движения. Командам приходилось надеяться не только на свои знания и смекалку, но и на волю счастливого случая. В игре принимали участие двенадцать «счастливых» команд из МБОУ СОШ, СКОШ № 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38.

Строгое жюри, в состав которого вошли инспектор ОГИБДД Гордеева Е.А, руководитель городского отряда ЮИДД Колосов Д.Ю., а также педагог-организатор ДТДиМ Горохова Т.А, оценивало команды в пяти геймах: «Ты – мне, я – тебе», «Музыкальный гейм», «Заморочки из бочки», «Дальше, дальше», «Азбука дорог».

После всех конкурсов были подведены итоги: победителями стали команды пятиклассников из МБОУ СКОШ № 36 III-IV вида (руководители Вьюшкова Ольга Викторовна и Цыганова Юлия Юрьевна) и МБОУ СОШ № 38 (руководитель Лисакова Анна Николаевна).

Благодарим всех участников игры «Счастливый случай» за хорошую подготовку, а так же руководителей команд за личный вклад в дело профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Надеемся, что знания, приобретенные в процессе подготовки к увлекательным состязаниям, пригодятся и детям, и взрослым, а на дорогах станет меньше несчастных случаев.

Педагог-организатор Самсонова Марина Николаевна

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