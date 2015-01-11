«DramaClub»! Международному дню театра посвящается!

Каждый четвертый четверг артисты и зрители собираются для того, чтобы прочитать одну из современных пьес. Никакой четвертой стены, декораций, костюмов – только новая история и живая импровизация. А после – интересный разговор!

На этот раз, 23 марта, четверг, в 19:00, прочитаем захватывающую, немного ироничную и очень смешную историю «Смерть театрального критика». Дежурный по планете – Никита Золин. Он же прочитает за главного героя – режиссера. С ним в команде Андрей Сюськин, Кристина Прислонова, Владимир Путятин, Владимир Микулицкий, Алла Зорина, Геннадий Зимбель и др.

https://vk.com/teatr_ozersk