На Южном Урале стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ

23 марта 2017 года стартует досрочный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает пресс-служба министерства образования и науки области. Для участия в досрочном ЕГЭ зарегистрировались 374 южноуральца, наибольшее количество которых выбрали для сдачи экзамены по обществознанию, истории, физике и биологии. Для проведения ЕГЭ в Челябинской области в досрочный период организована работа двух пунктов проведения экзаменов (ППЭ): в Челябинске и Магнитогорске. Обязательным условием ППЭ является наличие в нём технологий печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов, что позволяет минимизировать затраты на проведение экзаменов и повысить прозрачность процедуры. Напомним, что в этом году досрочный этап начнется 23 марта и завершится 14 апреля. В первый день участникам предстоит пройти ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ. Принять участие в ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года без академической задолженности, успешно написавшие итоговое сочинение (изложение), а также выпускники прошлых лет и обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образования.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-startuet-dosrochnyy-etap-sdachi-ege-37537