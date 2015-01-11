Озёрский городской суд удовлетворил иск озерчанки о взыскании неосновательного обогащения

Жительница г. Озёрска Юлия М., действующая в интересах несовершеннолетнего сына, обратилась в суд с исковым заявлением к Антону К. о взыскании неосновательного обогащения.

Предъявляя иск, истица Юлия М. указала, что она имеет несовершеннолетнего сына, отцом которого является Николай А. В октябре 2014 г. Николай А. умер. Сын является единственным наследником после смерти своего отца. При жизни отец ребенка имел на праве собственности квартиру. Имея намерение продать квартиру, Николай А. выдал нотариально удостоверенную доверенность на имя ответчика Антона К., которой уполномочил последнего на совершение сделки по продаже квартиры. В декабре 2012 г. Антон, действуя на основании доверенности, заключил договор купли-продажи квартиры и продал ее за 2 500 000 руб. Получив указанные денежные средства, ответчиком была возвращена Николаю А. только часть суммы в размере 190 000 руб. Оставшаяся сумма ответчиком Николаю А. не была возращена, несмотря на предпринятые им меры, направленные на истребование у ответчика денежных средств от продажи квартиры. При жизни Николай А. обращался в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Истица узнала о факте неосновательного обогащения в августе 2016 года.

Удовлетворяя исковые требования Юлии М., суд руководствовался нормами ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В ходе рассмотрения дела судом были исследованы материалы уголовного дела СО Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области, которыми установлен факт получения от покупателя Антоном К. денежных средств в размере 2 500 000 рублей и факт передачи последним Николаю А. части денежных средств в размере 190 000 рублей. Однако в действиях Антона К. отсутствовал состав преступления - хищения путем обмана или злоупотребления доверием, в связи с чем, в возбуждении уголовного дела в отношении Антона К. было отказано.

Суд, признав сумму 2 310 000 руб., как неосновательное обогащение, взыскал с ответчика Антона К. в пользу Юлии М., как законного представителя несовершеннолетнего ребенка умершего Николая А.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

По материалам пресс-службы Озёрского городского суда