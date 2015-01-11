Фестиваль «Соцветие дружное Урала» пройдет под девизом «Спасаем планету вместе»

В ближайшие выходные, 25 марта, на Южном Урале стартует областной фестиваль национальных культур «Соцветие дружное Урала». Юбилейный, 10-й форум посвящен Году экологии в России и пройдет под девизом «Спасаем планету вместе», сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. В рамках фестиваля пройдут конкурсные прослушивания, в которых примут участие детские коллективы национально-культурных объединений, народные и образцовые коллективы Челябинской области, представляющие национальное искусство. В рамках фестиваля состоятся выставки и мастер-класcы. Комиссия отберет лучших исполнителей и мастеров в нескольких номинациях: вокал, инструментальное исполнение, танцевальные номера, национальное творчество, лучший национальный уголок, лучшая конструкторская работа. «Фестивальные мероприятия пройдут в течение всего года, запланировано пять отборочных туров по разным территориям. Традиционные площадки в Челябинске, Локомотивном и Нязепетровске. В этом году впервые к нам присоединятся Увельский район и Златоуст», - прокомментировала директор областного Дома Дружбы народов Юлия Лапидус. Первым примет гостей областной центр. Сюда съедутся мастера, творческие коллективы и солисты из семи территорий. Участников пришлют Красноармейский, Еманжелинский, Аргаяшский, Сосновский районы, Копейск, Коркино, Челябинск. В концертной программе заявлено около 50 номеров, народные промыслы будут представлены на пяти выставках. Победители отборочных туров примут участие в заключительном гала-концерте, который пройдет в День народного единства в Челябинске. Напомним, что мероприятие проводит областной Дом Дружбы народов при поддержке регионального министерства культуры. Фестиваль национальных культур «Соцветье дружное Урала» впервые прошел в 2006 году. С 2012 года конкурс является областным.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/festival-socvetie-druzhnoe-urala-proydet-pod-devizom-spasaem-planetu-vmeste-37576