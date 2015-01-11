На Аркаиме пройдет первый фестиваль исторической реконструкции

Историко-археологический центр «Аркаим» вербует участников и объявляет о начале продажи билетов на первый фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Беспрецедентное мероприятие стартует 11 июня, накануне Дня России, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области. Гости уникального фестиваля окунутся в атмосферу великой многотысячелетней истории, приобщатся к жизни и быту наших далеких предков. С раннего утра до позднего вечера на фестивале будут проходить лучные турниры, исторические состязания по метанию копья, прыжкам на щиты, борьбе на поясах, гости фестиваля станут свидетелями настоящего боя кочевников в доспехах и с оружием. В рамках фестиваля будут организованы ярмарки исторических товаров: клинки, копья, стрелы, печи, кузницы, керамика, одежда, украшения и все прочие элементы древнего быта будут воспроизведены на основе научно-достоверных материалов. Посетители смогут не только насладиться творчеством мастеров, но и поучаствовать в мастер-классах и овладеть древнейшими ремеслами. В фестивале примут участие ведущие клубы исторической реконструкции Урала и соседних регионов. «Аркаимский фестиваль уникален тем, что здесь будут представлены эпохи и народы именно Южного Зауралья. На Аркаиме не будет викингов, славян и народов Древней Греции, которые чаще всего бывают на других фестивалях исторической реконструкции. Здесь их встретят аркаимцы, мадьяры, тюрки, люди каменного века, которые оставили свой след именно на этой территории», – пояснила заведующая музеем заповедника «Аркаим» Мария Макурова. Уже сейчас есть возможность приобрести билеты через кассы.ру. Билет на фестиваль будет стоить всего 300 рублей, при предварительной покупке – 200 рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-arkaime-proydet-pervyy-festival-istoricheskoy-rekonstrukcii-37574