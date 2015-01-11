В Озерске школьница госпитализирована с сотрясением мозга после ссоры с одноклассницами

В Озерске с сотрясением мозга средней тяжести и сильными ушибами предплечья госпитализирована ученица 10 класса средней школы №30 Полина К. Девушка была доставлена в больницу после ссоры, произошедшей в школьном туалете с участием нескольких одноклассниц.

Как сообщила Znak.com сама пострадавшая, всё началось в учебной аудитории. Между Полиной и одной из одноклассниц возник конфликт из-за якобы неправильно занятого места за партой. Словесная перепалка с бросанием учебников могла бы завершиться «малой кровью», однако спустя некоторое время Полина была заблокирована группой одноклассниц в женском туалете школы.

«Я пыталась помыть руки и мирно выйти из туалетной комнаты, но начались разборки. Я не смогла просто уйти, их было несколько, а моя близкая подруга лишь слышала крики, находясь по другую сторону двери, в коридоре. В результате ссоры меня ударили о стену, я вышла, и у меня буквально подкосились ноги. Потом я позвонила своему парню Никите», — рассказывает Полина.

Никита рассказал корреспонденту Znak.com, что нашел свою девушку в шоковом состоянии и ему пришлось буквально нести ее на руках. Уезжая из школы в больницу, молодые люди слышали от классной руководительницы фразы, смысл которых сводился к нежелательности огласки инцидента: «Только не надо устраивать войны!». Также, по словам Полины, когда конфликт еще только разгорался в школьном классе, учительница бросила девушкам фразу: «Разбирайтесь-ка где-нибудь в другом месте».

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