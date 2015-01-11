Житель Озерска предстанет перед судом за хищение квартиры у сироты

Прокуратура ЗАТО г.Озерска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия 18-летний бывший воспитанник детского дома г.Озерска с целью переезда в г.Челябинск решил продать свою двухкомнатную квартиру. Обвиняемый, воспользовавшись юридической неграмотностью потерпевшего, ввел последнего в заблуждение, пояснив, что он как лицо, не достигшее 21 года, не может осуществлять сделки с недвижимостью и предложил свои услуги по продаже квартиры за вознаграждение.

Введенный в заблуждение потерпевший, доверяя своему знакомому, оформил нотариальную доверенность, уполномочив продать квартиру.

В декабре 2016 года обвиняемый продал квартиру за 1,4 млн. рублей, из которых 200тыс. рублей передал потерпевшему, пояснив, что это переданный покупателем задаток, а оставшиеся денежные средства поступят на расчетный счет потерпевшего.

Не подозревая о преступных намерениях, потерпевший из полученных денежных средств передал обвиняемому 100 тыс. рублей в качестве оплаты услуг по продаже квартиры.

Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, приобретя себе автомобиль MITSUBISHI LANCER стоимостью 405тыс.рублей, остальные денежные средства использовал по своему усмотрению.

Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 1,2 млн. рулей, в обеспечение которого на автомашину и денежные средства обвиняемого в сумме 32 тыс. рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

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