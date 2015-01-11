В Озерске по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела за неуплату алиментов

Прокуратура ЗАТО г.Озёрск Челябинской области проверила исполнение законодательства, регулирующего вопросы уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей по решению суда.

В ходе изучения исполнительных производств установлено, что двое мужчин, являясь родителями несовершеннолетних детей 2007 и 2009 г.р., достоверно зная о возложенной на них судом обязанности уплачивать алименты, а также о возбуждении судебным приставом – исполнителем исполнительных производств, без уважительных причин не платили алименты в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Постановлениями по делу об административном правонарушении, данные лица, имевшие суммы задолженностей в размере около 480 тыс. рублей и свыше 155 тыс. рублей, признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Несмотря на привлечение к административной ответственности продолжали без уважительных причин не платить алименты.

В связи с чем, материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора в Озерском ГОСП УФССП России по Челябинской области возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Санкция статьи предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.

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