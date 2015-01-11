Дирижер из Озерска награжден в Законодательном Собрании

Полсотни лучших работников культуры Челябинской области были признаны лауреатами и получили премии и нагрудные знаки из рук председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Мякуша накануне Дня работника культуры, 24 марта.

Среди награжденных за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, популяризацию культурных ценностей и большой вклад в развитие народного творчества - главный дирижёр «Народного коллектива» муниципального оркестра русских народных инструментов «Россияне» Борис Борисов. Уважаемый маэстро и заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, член фракции ВПП «Единая Россия» Андрей Кузнеченков представили Озерский городской округ на церемонии, где собрались актеры театров, библиотекари, руководители домов культуры и детских домов творчества и просто талантливые люди.

Поздравляя лауреатов XII премии Законодательного Собрания в сфере культуры, Владимир Мякуш тепло отозвался о людях этой профессии: «Челябинская область сегодня отличается высоким уровнем культуры – у нас проходят уникальные фестивали, выставки, реализуются масштабные проекты. Это всё становится возможным благодаря ежедневному труду работников культуры. Хочу поблагодарить их за вклад в развитие региона и преданность своему делу».

По словам председателя Законодательного Собрания области Владимира Мякуша, Челябинская область по праву является одним из признанных культурных центров нашей страны. На Южном Урале проходят уже ставшие традиционными мероприятия всероссийского уровня - «Бажовский фестиваль», «Денис Мацуев представляет», а также областной народный телевизионный конкурс «Марафон талантов», который в этом году перерос в приоритетный проект партии «Единая Россия». Ежегодно конкурс открывает новые имена Южного Урала.

Более того, в этом году в регионе стартовали два новых проекта. Один из них, «Местный дом культуры», направлен на ремонт и улучшение материальной базы сельских домов культуры. Задача проекта «Театры малых городов» – поддержка муниципальных театров в городах численностью до 300 тыс. жителей. Самое главное – это фактическая деятельность театра, речь идет о поддержке творческой деятельности, о выделении средств на постановки, приобретение костюмов и изготовление декораций. Оба проекта инициированы депутатами фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Челябинской области и рассчитаны на долгосрочный период.

На церемонии вручения премии присутствовали министр культуры Челябинской области Валерий Бетехтин, депутаты Законодательного Собрания Марина Поддубная, Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Андрей Важенин.

Отбор лауреатов осуществлялся комиссией по присуждению премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства.

Использованы материалы zs74.ru.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Александра Абросимова.

На верхнем снимке: первым поздравил маэстро с заслуженной наградой заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, член фракции ВПП «Единая Россия» Андрей Кузнеченков.