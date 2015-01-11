Десант в библиотеке Озёрска

В выставочном зале Центральной городской библиотеки г.Озёрска вновь состоялась встреча с десантниками. На этот раз это был поэтическо-музыкальный десант из Снежинска.

Вечер открыла заведующая абонементом Центральной городской библиотеки Ольга Игоревна ТУНИНА.

Представители братского по Росатому города полтора часа знакомили озерчан с творчеством снежинских коллективов.

Своими стихами порадовали члены «Объединения свободного творчества» («ОСТ») Юлия АЛЁШИНА, Ирина ГРЕХОВА, Анастасия РАЧИЛОВА, Вероника ЧЕРНЫХ, а от литобъединения «Неолит» выступала Ольга ФОМИЧЁВА.

Богатую музыкальную составляющую внесли в этот вечер авторы-исполнители КСП «Парус» Даниил АБДРАКИПОВ, Андрей БЛИНОВ и Илья СЕРГОДЕЕВ. Кстати, они же составляют известную в Снежинске и за его пределами музыкальную группу «Кружок по интересам ЖБ».

Конечно же, поскольку за окнами весна, то и основными темами встречи были главные грани человеческой жизни: любовь, весна, дети…

Впрочем, озерчане не остались безответны. После выступления снежинцев свои стихи читали озёрские поэты Александр ШУБИН и Маргарита ХАЛТУРИНА, а гордость озерской эстрадыв чтец-декламатор Валентин КЛИМОВ читал сочинения корифеев снежинского «Неолита». Впереди новые встречи. Снежинцы пообещали приехать и еще раз. Надеемся, что не один раз.

Александр Волынцев