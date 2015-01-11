Состоялся турнир памяти выдающегося спортсмена и тренера

В Озёрске прошёл ХХХIII-й традиционный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Н.С. Мусатова. Турнир был организован тренерско-преподавательским составом отделения дзюдо Детско-юношеской спортивной школы Озерска, при поддержке управления образования администрации округа.

25-го марта на турнире собрались 18 команд из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Южноуральска, Каменск-Уральска, Чебаркуля, Снежинска, Златоуста, Трёхгорного, Вишневогорска, Аргаяша, Кыштыма, Дальнодеревенского, Урая (Ханты-Мансийский автономный округ). Озерск на соревнованиях представляли команда Детско-юношеской спортивной школы (тренеры Андрей Жучков и Павел Хромцов) и спортивный клуб «Эдельвейс» (тренеры Олег Темников и Сергей Власов). За победу боролись 153 участника, юноши 2004 – 2006 года рождения.

На открытии с приветственным словом к юным спортсменам, тренерам и ветеранам обратилась начальник управления образования Любовь Горбунова. Она подчеркнула, что в Озерске сохраняется преемственность спортивной традиции, озерская школа дзюдо живёт и развивается.

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Лучников отметил, что турнир памяти Николая Сергеевича Мусатова является значимым событием не только в спортивном календаре Озерска, но и в спортивной жизни области:

– Более трёх десятилетий на турнир памяти Мусатова съезжаются мальчишки из разных городов. Это говорит о том, что дзюдо, среди других видов единоборств, является очень популярным. На турнире всегда много эмоций, которые свойственны, наверное, именно молодому поколению спортсменов, но при этом на татами идёт серьёзная мужская борьба. Я желаю вам успехов, больших достижений, но главное, чтобы вы стали настоящими мужчинами и всегда могли защитить своих близких и свою Родину.

О традициях озерской школы борьбы, о спортсмене с большой буквы и замечательном тренере Николае Сергеевиче Мусатове юным дзюдоистам рассказали ветераны, первые мастера спорта СССР по самбо в Озерске Владимир Иванович Асабин и Валерий Петрович Дегтярёв. На турнир памяти Н.С.Мусатова в родной город приехал старший тренер женской сборной России по дзюдо Игорь Жучков.

Озерские дзюдоисты на турнире выступили достойно, показали хороший уровень подготовки, соперничая в своей возрастной категории с сильнейшими спортсменами со всего региона. В упорной борьбе озерчане завоевали шесть призовых мест.

Итоги турнира по дзюдо среди юношей 2004 – 2006 г.р., посвящённого памяти Н.С.Мусатова:

30кг

1место – Бекленищев В. (Челябинск шк. Веричева)

2место – Шишкин Л. (Озёрск СК «Эдельвейс»)

3место – Ходырев С. (Южноуральск)

3место – Усков Е. (Озёрск СК «Эдельвейс»)

34кг

1место – Сушан И. (Южноуральск)

2место – Огурцов А. (Озёрск СК «Эдельвейс»)

3место – Бекленищев Д. (Челябинск шк. Веричева)

3место – Фатхиддинзода И. (Магнитогорск)

5место – Козьменко А. (Озёрск СК «Эдельвейс»)

38кг

1место – Рыжков Г. (Урай ХМАО)

2место – Волосатых В. (Озёрск СК «Эдельвейс»)

3место – Котельников М. (Магнитогорск)

3место- - Сероштантов Н. (Чебаркуль СК «Иппон»)

42кг

1место – Осинцев А. (Южноуральск)

2место – Егоров В. (Урай ХМАО)

3место – Сибагатуллин И. (Аргаяш)

3место – Суриков С. (Челябинск СК «Локомотив»)

46кг

1место – Агафонов Г. (Урай ХМАО)

2место – Суворкин Я. (Копейск)

3место – Ускомбаев Д. (Аргаяш)

3место – Амасов Т. (Аргаяш)

5место – Савёлкоов Д. (Озёрск ДЮСШ)

50кг

1место – Кинжагулов Д. (Аргаяш)

2место – Проломов Б. (Магнитогорск)

3место – Галиуллин Д. (Аргаяш)

3место – Габисония И. (Челябинск СК «Локомотив»)

55кг

1место – Милехин О. (Чебаркуль СК «Иппон»)

2место – Щур А. (Магнитогорск)

3место – Кулимбетов Д. (Челябинск СК «Локомотив»)

3место – Куликов С. (Озёрск СК «Эдельвейс»)

4место – Ведерников М. (Озёрск СК «Эдельвейс»)

+55кг

1место – Савчук Е. (Урай, ХМАО)

2место – Макаров В. (Урай, ХМАО)

3место – Некрасов С. (Озёрск ДЮСШ)

3место – Куманин Л. (Копейск)

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