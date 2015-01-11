Состоялся турнир памяти выдающегося спортсмена и тренера

В Озёрске прошёл ХХХIII-й традиционный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Н.С. Мусатова. Турнир был организован тренерско-преподавательским составом отделения дзюдо Детско-юношеской спортивной школы Озерска, при поддержке управления образования администрации округа.
25-го марта на турнире собрались 18 команд из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Южноуральска, Каменск-Уральска, Чебаркуля, Снежинска, Златоуста, Трёхгорного, Вишневогорска, Аргаяша, Кыштыма, Дальнодеревенского, Урая (Ханты-Мансийский автономный округ). Озерск на соревнованиях представляли команда Детско-юношеской спортивной школы (тренеры Андрей Жучков и Павел Хромцов) и спортивный клуб «Эдельвейс» (тренеры Олег Темников и Сергей Власов). За победу боролись 153 участника, юноши 2004 – 2006 года рождения.
На открытии с приветственным словом к юным спортсменам, тренерам и ветеранам обратилась начальник управления образования Любовь Горбунова. Она подчеркнула, что в Озерске сохраняется преемственность спортивной традиции, озерская школа дзюдо живёт и развивается.
Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Лучников отметил, что турнир памяти Николая Сергеевича Мусатова является значимым событием не только в спортивном календаре Озерска, но и в спортивной жизни области:
– Более трёх десятилетий на турнир памяти Мусатова съезжаются мальчишки из разных городов. Это говорит о том, что дзюдо, среди других видов единоборств, является очень популярным. На турнире всегда много эмоций, которые свойственны, наверное, именно молодому поколению спортсменов, но при этом на татами идёт серьёзная мужская борьба. Я желаю вам успехов, больших достижений, но главное, чтобы вы стали настоящими мужчинами и всегда могли защитить своих близких и свою Родину.
О традициях озерской школы борьбы, о спортсмене с большой буквы и замечательном тренере Николае Сергеевиче Мусатове юным дзюдоистам рассказали ветераны, первые мастера спорта СССР по самбо в Озерске Владимир Иванович Асабин и Валерий Петрович Дегтярёв. На турнир памяти Н.С.Мусатова в родной город приехал старший тренер женской сборной России по дзюдо Игорь Жучков.
Озерские дзюдоисты на турнире выступили достойно, показали хороший уровень подготовки, соперничая в своей возрастной категории с сильнейшими спортсменами со всего региона. В упорной борьбе озерчане завоевали шесть призовых мест.
Итоги турнира по дзюдо среди юношей 2004 – 2006 г.р., посвящённого памяти Н.С.Мусатова:
30кг
1место – Бекленищев В. (Челябинск шк. Веричева)
2место – Шишкин Л. (Озёрск СК «Эдельвейс»)
3место – Ходырев С. (Южноуральск)
3место – Усков Е. (Озёрск СК «Эдельвейс»)
34кг
1место – Сушан И. (Южноуральск)
2место – Огурцов А. (Озёрск СК «Эдельвейс»)
3место – Бекленищев Д. (Челябинск шк. Веричева)
3место – Фатхиддинзода И. (Магнитогорск)
5место – Козьменко А. (Озёрск СК «Эдельвейс»)
38кг
1место – Рыжков Г. (Урай ХМАО)
2место – Волосатых В. (Озёрск СК «Эдельвейс»)
3место – Котельников М. (Магнитогорск)
3место- - Сероштантов Н. (Чебаркуль СК «Иппон»)
42кг
1место – Осинцев А. (Южноуральск)
2место – Егоров В. (Урай ХМАО)
3место – Сибагатуллин И. (Аргаяш)
3место – Суриков С. (Челябинск СК «Локомотив»)
46кг
1место – Агафонов Г. (Урай ХМАО)
2место – Суворкин Я. (Копейск)
3место – Ускомбаев Д. (Аргаяш)
3место – Амасов Т. (Аргаяш)
5место – Савёлкоов Д. (Озёрск ДЮСШ)
50кг
1место – Кинжагулов Д. (Аргаяш)
2место – Проломов Б. (Магнитогорск)
3место – Галиуллин Д. (Аргаяш)
3место – Габисония И. (Челябинск СК «Локомотив»)
55кг
1место – Милехин О. (Чебаркуль СК «Иппон»)
2место – Щур А. (Магнитогорск)
3место – Кулимбетов Д. (Челябинск СК «Локомотив»)
3место – Куликов С. (Озёрск СК «Эдельвейс»)
4место – Ведерников М. (Озёрск СК «Эдельвейс»)
+55кг
1место – Савчук Е. (Урай, ХМАО)
2место – Макаров В. (Урай, ХМАО)
3место – Некрасов С. (Озёрск ДЮСШ)
3место – Куманин Л. (Копейск)
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