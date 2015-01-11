Озёрские горнолыжники - на пьедестале областных соревнований

25-26 марта 2017г. на горнолыжном комплексе «Гора белая» (г. Нижний Тагил) прошли открытые областные соревнования по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 2х дисциплинах: Слалом-гигант и специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Федорович Ольга, Степанова Нина, Степанов Андрей, Кулешов Владимир, Пермяков Владимир, Лыткин Сергей, Суйлеманов Раскат, Федорович Александр.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:

слалом гигант:

Федорович Ольга - 1 место, Кулешов Владимир - 2 место, Степанова Нина - 3 место,

специальный слалом:

Федорович Ольга - 1 место, Степанова Нина, Кулешов Владимир - 2 место, Лыткин Сергей - 3 место.

Федерация горных лыж г. Озерска