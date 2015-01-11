Минстрой РФ высоко оценил темпы сокращения сроков выдачи разрешений на строительство на Южном Урале

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Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

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Минстрой РФ высоко оценил темпы сокращения сроков выдачи разрешений на строительство на Южном Урале

В Челябинске прошел семинар-совещание по внедрению целевой модели по получению разрешений на строительство в регионах Уральского федерального округа под председательством статс-секретаря – заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Натальи Антипиной. Она отметила, что Челябинская область демонстрирует самые высокие в Уральском федеральном округе темпы реализации «дорожной карты» по сокращению сроков выдачи разрешений на строительные работы, сообщает пресс-служба министерства экономического развития. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Наталья Антипина сообщила, что все регионы должны были утвердить «дорожные карты» по выдаче разрешений на строительство к началу марта, затем разместить в информационной системе Region-ID, а во второй декаде месяца обеспечить ввод в систему текущих показателей. По словам замминистра, все регионы УрФО утвердили и загрузили планы мероприятий, шесть регионов создали профили в электронной системе, пять — завершили ввод данных. В ходе совещания замглавы Минстроя РФ дала отдельную оценку работе, проведенной в каждом регионе УрФО. Она отметила, что Челябинская область лидирует среди субъектов федерального округа по темпам внедрения «дорожной карты» целевой модели: базовый план не только выполняется в намеченные сроки, но и дополняется мероприятиями. «Важно, что «дорожные карты» почти во всех регионах утверждены непосредственно губернаторами. Это показатель того, что главы лично контролируют процедуру сокращения сроков и оптимизации процедур, необходимых для получения разрешений на строительство», - подчеркнула Наталья Антипина. Напомним, 15 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил региональные «дорожные карты» по улучшению делового климата. Ответственным за организацию проектной деятельности в регионе является заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Для выполнения этих планов был создано семь рабочих групп, ответственных за улучшение показателей области в национальном рейтинге и за внедрение 12 целевых моделей, в том числе «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Руководителем группы по реализации этой модели был назначен заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. В рамках целевой программы планируется сократить сроки подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков; проведения государственной экспертизы; выдачи разрешений на строительство. На данный момент вся информация о выполненных мероприятиях «дорожной карты» занесена в систему Region-ID. Кроме того, на основании регионального плана в муниципалитетах Челябинской области разрабатываются аналогичные документы по показателям, находящимся в зоне ответственности глав городских округов и муниципальных районов.  Специально созданный проектный офис по улучшению делового климата координирует работу всех участников внедрения целевой модели, оказывает методологическую поддержку и эксплуатирует систему Region-ID. Сейчас акцент в работе сделан на повышении эффективности межведомственного взаимодействия и активном вовлечении глав всех 43 муниципальных образований области в исполнение тех мероприятий, которые находятся в зоне их ответственности. Для этого рабочая группа совместно с проектным офисом детализирует соответствующие мероприятия, предлагает конкретные решения, в том числе с использованием наработок передовых муниципалитетов. Эта работа уже дает свои плоды. Так, в Челябинске срок выдачи разрешений на строительство сокращен до 6 дней, такая же работа проведена и в других муниципалитетах, в частности, в Троицке, Усть-Катаве, Катав-Ивановске.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/minstroy-rf-vysoko-ocenil-tempy-sokrashcheniya-srokov-vydachi-razresheniy-na-stroitelstvo

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