Минстрой РФ высоко оценил темпы сокращения сроков выдачи разрешений на строительство на Южном Урале

В Челябинске прошел семинар-совещание по внедрению целевой модели по получению разрешений на строительство в регионах Уральского федерального округа под председательством статс-секретаря – заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Натальи Антипиной. Она отметила, что Челябинская область демонстрирует самые высокие в Уральском федеральном округе темпы реализации «дорожной карты» по сокращению сроков выдачи разрешений на строительные работы, сообщает пресс-служба министерства экономического развития. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Наталья Антипина сообщила, что все регионы должны были утвердить «дорожные карты» по выдаче разрешений на строительство к началу марта, затем разместить в информационной системе Region-ID, а во второй декаде месяца обеспечить ввод в систему текущих показателей. По словам замминистра, все регионы УрФО утвердили и загрузили планы мероприятий, шесть регионов создали профили в электронной системе, пять — завершили ввод данных. В ходе совещания замглавы Минстроя РФ дала отдельную оценку работе, проведенной в каждом регионе УрФО. Она отметила, что Челябинская область лидирует среди субъектов федерального округа по темпам внедрения «дорожной карты» целевой модели: базовый план не только выполняется в намеченные сроки, но и дополняется мероприятиями. «Важно, что «дорожные карты» почти во всех регионах утверждены непосредственно губернаторами. Это показатель того, что главы лично контролируют процедуру сокращения сроков и оптимизации процедур, необходимых для получения разрешений на строительство», - подчеркнула Наталья Антипина. Напомним, 15 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил региональные «дорожные карты» по улучшению делового климата. Ответственным за организацию проектной деятельности в регионе является заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Для выполнения этих планов был создано семь рабочих групп, ответственных за улучшение показателей области в национальном рейтинге и за внедрение 12 целевых моделей, в том числе «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». Руководителем группы по реализации этой модели был назначен заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. В рамках целевой программы планируется сократить сроки подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков; проведения государственной экспертизы; выдачи разрешений на строительство. На данный момент вся информация о выполненных мероприятиях «дорожной карты» занесена в систему Region-ID. Кроме того, на основании регионального плана в муниципалитетах Челябинской области разрабатываются аналогичные документы по показателям, находящимся в зоне ответственности глав городских округов и муниципальных районов. Специально созданный проектный офис по улучшению делового климата координирует работу всех участников внедрения целевой модели, оказывает методологическую поддержку и эксплуатирует систему Region-ID. Сейчас акцент в работе сделан на повышении эффективности межведомственного взаимодействия и активном вовлечении глав всех 43 муниципальных образований области в исполнение тех мероприятий, которые находятся в зоне их ответственности. Для этого рабочая группа совместно с проектным офисом детализирует соответствующие мероприятия, предлагает конкретные решения, в том числе с использованием наработок передовых муниципалитетов. Эта работа уже дает свои плоды. Так, в Челябинске срок выдачи разрешений на строительство сокращен до 6 дней, такая же работа проведена и в других муниципалитетах, в частности, в Троицке, Усть-Катаве, Катав-Ивановске.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/minstroy-rf-vysoko-ocenil-tempy-sokrashcheniya-srokov-vydachi-razresheniy-na-stroitelstvo