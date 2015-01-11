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У озерских дворов – светлая перспектива

Администрация предлагает потратить большую часть средств, выделенных Озерскому городскому округу в рамках проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды», на ремонт системы освещения дворовых территорий.

У озерских дворов – светлая перспектива

Заместитель главы администрации Иван Сбитнев объяснил, в чем суть этой инициативы и в чем ее преимущество:

- 2017 год – первый на моей памяти, когда государство выделило значительные средства (порядка 20 млрд. рублей в масштабах страны) на обустройство дворовых территорий и мест общего пользования. Наш муниципалитет вошел в соответствующую федеральную программу и разработал необходимую нормативную базу для ее реализации на местном уровне: с 24 марта документы размещены на сайте органов местного самоуправления (ссылка).

Речь идет о 41 млн. рублей для Озерского городского округа. Выделенные по федеральной программе деньги делятся в пропорции: 1/3 и 2/3. Две трети – 27 млн. рублей - мы должны потратить на дворовые территории, одну треть – на общегородские. Это обязательное условие.

Согласно постановлению Правительства РФ, мероприятия по благоустройству дворовых территорий могут быть включены в программу по инициативе жителей или общественников. Все заявления будут рассмотрены специальной комиссией (в нее вошли: представители Общественной палаты, городского Совета ветеранов, профкома ПО «Маяк», общественники, которые облачены доверием населения и с пониманием могут обсуждать вопросы благоустройства) – этот этап займет не больше месяца, а после начнется реализация программы.

- Каким образом администрация округа может повлиять на ситуацию?

- Мы решили направить свое предложение в комиссию, предварительно заручившись поддержкой жителей.

Мы планируем выйти к жителям тех районов, где предполагается ремонт – это будет не собрание собственников, а публичное обсуждение с приглашением депутатов, ответственных лиц администрации и активных общественников. В ходе встреч мы покажем эскизные проекты и дадим полную информацию о том, что мы предполагаем сделать в каждом конкретном дворе, чтобы жители рассмотрели наши предложения. Все это будет фиксироваться в протоколах, информация - опубликована на сайте ОМС.

Я приглашаю активных граждан к диалогу. До 24 апреля мы планируем провести все обсуждения, после этого, в мае, - выйти на конкурсную процедуру, входе которой выберем подрядчика для проведения работ, чтобы в обязательном порядке освоить выделенные деньги и получить ожидаемый результат.

- Уверены ли вы, что с вами согласятся озерчане, и почему они должны это сделать?

- В свое время в ходе предвыборной кампании в органы местного самоуправления, в процессе недавнего анкетирования на сайте ОМС, во время прямого эфира со мной на одном из ТВ-каналов звучали многочисленные жалобы со стороны населения на освещенность дворовых территорий. И поэтому в администрации был проработан вопрос о возможном использовании выделяемых федеральных средств: чтобы не распылять их, а закрыть ими одну общую проблему, потом многие годы к ней не возвращаться. И двигаться дальше… Ведь, не решив проблему с освещением, сложно заниматься благоустройством дворов: кому нужны детские площадки, если в темное время суток на них будет небезопасно играть.

Среди преимуществ нашего варианта использования выделенных на благоустройство федеральных средств есть и другие: у нас практически готов весь пакет документов, чтобы оперативно приступить к делу и уложится в сжатые сроки, установленные Правительством РФ - деньги должны быть освоены в течение 2017 года (самостоятельно гражданам сделать это будет проблематично). Кроме того, мы не обращаемся к жителям за софинансированием работ (как показывает практика, собственники жилья не любят вкладывать деньги в общий котел), и все затраты на ремонт и эксплуатацию системы освещения (включая оплату электроэнергии) муниципалитет оставляет за собой, не перекладывая их на жителей.

- Пакет документов от администрации, практически, готов. Что планируется сделать?

- Составлен перечень наиболее проблемных мест в округе (в том числе, дворов), где очень плохо с освещением. Из выделенной суммы мы предполагаем капитально отремонтировать 586 опор освещения с заменой кабелей и ремонтом подстанций (где изношена аппаратура).

Понятно, что весь город охватить федеральными деньгами невозможно. Мы пошли по принципу: проведем ремонт в тех дворах, откуда раздается больше всего жалоб на нехватку освещения. Выяснилось, что это территория ДОКа – мало того, что здесь высотные и многоквартирные дома (а значит, много жителей, испытывающих неудобства), к тому же существует технически несовершенная система освещения: низкие опоры, от которых мало толку, и изношенные внутренние коммуникации, менять которые – значит, перекапывать полгорода с вытекающими отсюда затратами.

- А не останутся ли обиженными жители старых микрорайонов и поселков, где тоже не все благополучно со светом в темное время суток?

- Безусловно, там тоже много проблем, связанных с освещением: и мы, начиная с прошлого года, приступили к их решению. В местном бюджете на этот год заложены 5 млн. рублей на капитальный ремонт системы освещения Озерского городского округа. С учетом того, что часть денег мы предполагаем потратить на поселки Метлино, Новогорный и Бижеляк, у нас останутся 3,5 млн. рублей, которые мы сможем использовать в Озерске – именно в «старом городе». Подход будет стандартный: начинаем с подстанции – и от нее идем от одного двора к другому. Сейчас составляется перечень объектов для будущего ремонта.

В целом ремонт системы освещения в округе невозможно осуществить сразу. Мы намерены проводить работы в течение нескольких лет – на 2018 и 2019 годы в местном бюджете на эти цели также заложено по 5 млн. рублей.

- Если у озерчан появятся собственные идеи на тему благоустройства, насколько реально им получить средства по федеральной программе, что вы им посоветуете?

- Так получается, что мы (я имею в виду и жители, и администрация) поставлены в очень жесткие организационные условия: необходимо быстро собрать пакет документов (проект, протокол собрания собственников, согласие УК на получение субсидий и т.д.), вовремя освоить средства – уже сейчас очевидно, что инициативным гражданам очень сложно будет воплотить в жизнь свои идеи. Мы призываем людей не зацикливаться на текущем периоде: если появляются какие-то предложения, как следует проработать их в расчете на ближайшую перспективу. А будущее у данной федеральной программы по благоустройству просматривается неплохое – она предполагает финансирование в 2017 – 2022 годах.

- Откликаются жители, верят в свои силы и возможности федеральной программы?

- Раздаются телефонные звонки и устные предложения. Но собранных должным образом пакетов документов в комиссию пока не представлено, кроме одного: жители многоквартирного дома по б. Гайдара, 26 проявили инициативу по организации парковки во дворе. Они приходили со своим вопросом в администрацию еще в прошлом году, когда не было федеральной программы по благоустройству. Сейчас у них на руках есть все должным образом оформленные «бумаги». За комиссию ответить не могу, хотя я в нее вхожу, но считаю, что предложение достойно реализации и обязательно будет учтено.

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: освещение, дворы.

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