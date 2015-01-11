Улисков Артемка, 1 год, г. Екатеринбург

Диагноз — острый лимфобластный лейкоз. РЕЦИДИВ

Срочный сбор‼ Необходима пересадка костного мозга‼

Сумма сбора: 8 553 000 руб. (150 000 $) на депозит в мед.центр Шнайдер (Израиль)

Срок сбора: до 20 апреля 2017 года

Меня зовут Аня. Я - мама прекрасного малыша Артёмки.

23 декабря 2016 года нам поставили диагноз лейкоз (рак). Малышу на тот момент было всего лишь 10 месяцев...

Мы сразу же начали лечение и с декабря прошли один блок высокодозной химиотерапии и потихоньку готовились к следующему, но снова жестокая реальность в очередной раз внесла свои коррективы. 17 марта 2017 года у Артемки случился ‼рецидив‼. Врачи разводят руками, поскольку за их практику такой случай впервые. Слишком рано все повторилось, никто не ожидал, но решение в данной ситуации только одно. Это пересадка костного мозга.

В нашем случае это единственный шанс. Шанс на дальнейшую жизнь и здоровье нашего ребенка!

На данный момент Артёмка прошёл второй курс высокодозной противорецидивной химии, после которого пойдет 3-4 недели на восстановление организма.

Это все время, которое есть у нас на сбор депозита в мед.центр Шнайдер (Израиль)

Наши друзья, наши помощники, умоляем, просим вас помочь нам обрести надежду на здоровье и жизнь Артема! Без Вас нам попросту не справиться!

Будем искренне благодарны любой Вашей помощи! Вы можете:

Внести посильную материальную помощь,

Сделать репост главного поста в другие группы или к себе на страницу,

Рассказать о нашей беде своим друзьям и знакомым! Пригласить их в нашу группу.

Группа в Контакте: https://vk.com/club143015713

Instagram: https://www.instagram.com/pomogi_artemke_rak_/

Документы: https://vk.com/club143015713?z=album-143015713_243941..

История: https://vk.com/topic-143015713_35576956

Мама Артемки: https://vk.com/id55381119

Папа Артемки: https://vk.com/id32740860

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ:

Карта СБ: 4276 1600 1554 7103

Счет УралСиб: 40817810424009071525

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