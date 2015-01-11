И снова Жмайло. Подробнейшие комментарии по реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» в Озёрске

Одной из главных новостей в конце марта стал старт в Озёрске мероприятий по реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды». Проекта, который позволит направить 41 миллион рублей на благоустройство родного города, причем большую часть на благоустройство дворовых территорий.

Что от нас надо?!

Проявить гражданскую активность.

Провести собрания собственников, составить проект и все это САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Несмотря на все инструкции, опубликованные на официальном сайте, вопросов и споров среди горожан все больше и больше.

А время-то не резиновое... Срок подачи заявки - 28 апреля.

Мы пригласили Александра Жмайло, начальника управления экономики администрации ОГО, к нам в студию, чтобы он смог ответить на ВАШИ вопросы

Интервью запланировано на 6 апреля. Оно будет доступно в записи на сайте и канале УКС-ТВ.

Ждем ваши вопросы в комментариях на сайте ozersk.ru, на странице https://vk.com/zhmailo_online и по почте [email protected]

Озёрск.ру