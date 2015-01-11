«В Контакте» мошенники похитили у жителя Озерска 29000

В озерскую полицию обратился мужчина с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что жена потерпевшего в марте решила приобрести шубу по объявлению, размещенному в социальной сети «В Контакте». Договорившись с якобы покупателем, мужчина перевел на указанный мошенником счет деньги в сумме 29000 рублей.

После того, как через оговоренное время купленная шуба так и не была доставлена, потерпевший в сети Интернет обнаружил отзывы о мошеннической деятельности данного продавца. Мужчина, поняв, что стал жертвой афериста, обратился в полицию.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, соблюдая некоторые правила покупки товаров через интернет, позволит вам не попасться в сети мошенников.

- Слишком низкая цена товара должна вас насторожить. Возможно, вам продадут некачественный товар или присвоят ваши деньги.

- Наведите справки о продавце, изучите отзывы о нем, возможно, в сети интернет уже есть информация о мошеннических деяниях с его стороны.

- Пользуйтесь услугами курьерской или почтовой доставки, оплачивайте покупки только после получения товара.

- Ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов.

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть интернет!