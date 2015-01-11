«В Контакте» мошенники похитили у жителя Озерска 29000

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Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

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Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

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Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

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Парад Победы в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

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OzerskDanceFestival 17/04/16

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| Новости » УВД Озерского городского округа

«В Контакте» мошенники похитили у жителя Озерска 29000

В озерскую полицию обратился мужчина с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили, что жена потерпевшего в марте решила приобрести шубу по объявлению, размещенному в социальной сети «В Контакте». Договорившись с якобы покупателем, мужчина перевел на указанный мошенником счет деньги в сумме 29000 рублей.

После того, как через оговоренное время купленная шуба так и не была доставлена, потерпевший в сети Интернет обнаружил отзывы о мошеннической деятельности данного продавца. Мужчина, поняв, что стал жертвой афериста, обратился в полицию.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, соблюдая некоторые правила покупки товаров через интернет, позволит вам не попасться в сети мошенников.

- Слишком низкая цена товара должна вас насторожить. Возможно, вам продадут некачественный товар или присвоят ваши деньги.

- Наведите справки о продавце, изучите отзывы о нем, возможно, в сети интернет уже есть информация о мошеннических деяниях с его стороны.

- Пользуйтесь услугами курьерской или почтовой доставки, оплачивайте покупки только после получения товара.

- Ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов.

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть интернет!

Ключевые теги: интернет-мошенничество.

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