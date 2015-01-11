В Кыштыме территория вокруг одного из храмов превратится в Красную горку

В соседнем городе впервые пройдёт праздник «Красная горка», который с давних времён отмечается в первое воскресенье после Пасхи и сочетает в себе лучшие православные традиции.

– Праздник для молодёжи от 15 до 35 лет состоится на берегу Верхне-Кыштымского пруда возле Свято-Троицкой церкви 23 апреля, – сказала сайту «КР» специалист по работе с молодёжью храма Рождества Христова Ольга Сухова. – Сейчас мы с волонтёрами города из числа старшеклассников и студентов готовим концертную программу с участием хоров и других творческих коллективов.

«Красная горка» завершится историческим квестом. А в начале мая в Христорождественской церкви пройдёт городской праздник «Пасха в храме с мамой», где для детей от двух до десяти лет будут предложены интерактивные конкурсы и игры.

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