"Она поэтами воспета, последних десяти веков,

когда же на тебе надета, то просто не хватает слов!"

Необыкновенные, разных форм и цветов шляпы стали главным предметом увлекательной шоу-программы "Тело в шляпе" и причиной для дружеского общения гостей праздника, который состоялся 01.04.2017 в ДК им.А.С. Пушкина.

На входе гостей встречали герои произведения Льюиса Керрола: Алиса, Чеширский Кот и Шляпник. В фойе первого этажа звучала живая музыка. Гости могли примерить любую понравившуюся шляпу, изготовленную художником-бутафором Людмилой Лекаревой, и провести в ней вечер.

Во время шоу-программы добрый и талантливый художник Борис Очереднюк писал дружеские шаржи дамам и их вторым половинкам. Веселые конкурсы, караоке, танцы, выступления участников коллективов и солистов ДК, красочное дефиле обладательниц шляп и вручение призов, - все эти приятные моменты, мы надеемся, останутся в памяти у гостей вечера.

Юлия Волевач