В Новогорном будет отремонтирован школьный спортзал

Об этом педагогическому коллективу и родительской общественности СОШ №41, расположенной в поселке, сообщил глава Озерского городского округа, секретарь Озерского местного отделения ВПП «Единая Россия» Олег Костиков на встрече 29 марта.

Речь шла о том, что в марте 2017 года министерством образования и науки Челябинской области был проведен конкурсный отбор на получение в 2017 году средств федерального и областного бюджетов в виде субсидий на проведение ремонтных работ спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В конкурсе участвовало 20 территорий, из которых 12 были отобраны для финансирования по федеральной программе «Спортзалы сельских школ».

Озерский городской округ второй раз добивается положительного результата и становится получателем субсидии: в 2016 году наряду с несколькими спортивными залами сельских школ Челябинской области был отремонтирован спортивный зал СОШ №35 посёлка Метлино. Теперь преобразования ждут школу в поселке Новогорный.

На собрании в СОШ №41 присутствовали: глава округа Олег Костиков, начальник управления образования Любовь Горбунова, заместитель начальника отдела администрации по п. Новогорный Игорь Рамский, депутат Собрания депутатов Сергей Орлов, директор СОШ №41 Олег Худяков и более ста жителей Новогорного.

Олег Костиков сообщил, что ремонт будет производиться не только за счет федерального и областного, но и частично - бюджета Озерского городского округа (общая сумма составляет 2,5 млн. рублей). Глава округа предложил создать общественный совет, куда войдут педагоги и родители, по контролю за ходом работ:

- Иметь хороший спортивный зал - это право обучающихся и учителей, но это и обязанность бережного отношения к потраченным деньгам.

О конкретных планах, что будет сделано, рассказал Олег Худяков: выяснилось, что ремонт предполагает устройство современного синтетического покрытия на полу, замену дверей, капитальный ремонт раздевалок и душевых, реконструкцию системы освещения, замену спортивного оборудования на новое. Готовый объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2017 года.

Любовь Горбунова отметила, что школа №41 – одна из сильных школ округа, по итогам ЕГЭ она нисколько не уступает некоторым лицеям, и поэтому очень заслуженно получает средства на развитие материально-технической базы:

- Уверена, что современная обстановка, комфортные условия привлекут еще больше школьников к занятиям спортом и физической культурой, они будут охотно совершенствовать свои способности.

Все участники встречи согласились с тем, что школьный спортзал станет своеобразным центром досуга всей территории, но он один не решит проблему: в Новогорном спрос на подобные объекты большой и растет год от года. Решится ли вопрос с местом занятия физической культурой школьников начального звена, как доставлять обучающихся СОШ №41 в Озёрск для участия в соревнования, олимпиадах, других муниципальных мероприятиях - своими тревогами поделились с главой округа жители поселка. Олег Костиков заверил собравшихся, что заданные вопросы требуют основательной проработки и также не останутся без внимания властей округа.

По итогам собрания был составлен протокол: все присутствовавшие единогласно поддержали проект - согласились с проведением ремонта спортивного зала в СОШ №41.

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Фото Сергея Чернова.