Участников проекта «Равный равному» обучат актерскому мастерству

Актрисы Светлана Пермякова и Марина Федункив поделятся секретами актерского мастерства с участниками молодежного инклюзивного проекта «Равный равному», сообщает клуб «Наше место». 4 апреля пройдет творческая встреча с известными актрисами, организованная специально для направления «Театр «особого» зрителя» проекта «Равный равному». В ходе встречу у молодежи будет возможность пообщаться в неформальной обстановке с актрисами, узнать и о сценическом волнении, и о работе актера над ролью, получить профессиональные советы. Сейчас в направлении «Театр «особого» зрителя» участвуют три театральные труппы. Все ребята прошли кастинг и были отобраны режиссерами Валерией Дите, Дмитрием Писаревым, Екатериной Тихоновой. В каждую труппу вошли начинающие актеры, имеющие, в том числе, и особенности здоровья. Ребята обучаются сценической речи и движению, смотрят спектакли челябинских театров, посещают сценические читки. Результатом работы этого направления станет постановка спектакля «Необыкновенная сказка». Многие челябинские дети знакомы с Необыкновенными елками, которые вот уже четыре года проводит клуб «Наше место». И новый спектакль станет своеобразным их продолжением. В начале июня премьеру увидят более полутора тысяч детей с инвалидностью. Справка о проекте «Равный равному»: Проект организован клубом для молодежи с ограниченными возможностями «Наше место» и проходит в Челябинске второй год. Его главная задача – изменить существующие стереотипы в обществе относительно тотального ограничения способностей молодых людей с инвалидностью, привлечь внимание к их скрытому потенциалу и безграничным ресурсам, способствовать их социализации и адаптации в обществе здоровых сверстников. Программа проекта «Равный равному» рассчитана практически на календарный год (с марта по ноябрь) и включает в себя соревнования между молодежными инклюзивными командами. Они сформированы за счет студентов челябинских вузов и молодых людей с инвалидностью. Участвуя в направлениях проекта, молодежь сможет получить новый, в том числе профессиональный, опыт. Будут организованы различные мастер-классы и тренинги, творческие встречи. В качестве кураторов и экспертов проекта приглашаются опытные профессионалы, в том числе из Москвы. Направления проекта в 2017 году: «КВН», «Интеллектуальные игры», «Театр «Особого зрителя», «Танцы», «Русский жестовый язык», «Спорт», «Социальная реклама». Результатом каждого из направлений станет значительное событие: соревнование, театральные постановки, танцевальные батлы, масштабная рекламная кампания. Участниками проекта в 2017 году стали уже более трехсот человек, 70% из которых – студенты крупнейших вузов города, а 30% – молодежь с ограничениями здоровья.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/uchastnikov-proekta-ravnyy-ravnomu-obuchat-akterskomu-masterstvu-37814