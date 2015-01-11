Сотрудники полиции переходят на усиленный режим работы

Главным управлением МВД России по Челябинской области совместно с Управлением ФСБ и Управлением Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии России по Челябинской области проводится комплекс мероприятий, направленный на обеспечение мер антитеррористической безопасности на территории региона.

В настоящее время сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы, под особый контроль взяты въезды - выезды из городов и районов области. В соответствии с действующим законодательством организованы мероприятия по досмотру транспортных средств и граждан. Усилены меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, а также на режимных объектах. Увеличена плотность наружных нарядов полиции в местах массового пребывания граждан. Приняты меры по усилению миграционного контроля.

Работа в усиленном режиме будет продолжаться до особого распоряжения.

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