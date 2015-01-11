Команды-участники OZRDANCEFEST-2017 ждут встречи на танцполе

23 апреля в Озерске на девятом региональном танцевальном фестивале OZRDANCEFEST-2017 соберутся более пятнадцати команд из Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Каменска-Уральского, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Касли, Коркино, Копейска. На площадке ДК «Маяк» встретятся около пятисот хип-хоп танцоров из Озерска и других городов.

До начала чемпионата осталось меньше трёх недель и к нему активно готовятся не только озерские коллективы, но и гости.

Резиденция танца New Projec из Челябинска будет участвовать в турнире во второй раз. Ребята признаются, что ждали этой поездки целый год. В преддверии чемпионата тренер New Projec Алёна Райс поделилась своими впечатлениями от OZRDANCEFEST-2016:

– Безумно понравилось в прошлом году. Организация, отношение и нереальные ЭМОЦИИ! Для детей всегда круто поехать в другой город, увидеть и узнать что-то новое. Тем более, что мы впервые были в закрытом городе. В этом году от чемпионата ждём тех же крутых эмоций, нереального прокача и справедливого судейства. Желаем организаторам озерской команде E- motion сил и терпения и ждём новой встречи!

Своё приветствие в Озерск направила ещё одна челябинская команда школа танцев CITRUS ROMAN, в котором рассказала о своём отношении к танцу и о себе:

– Наша школа танцев существует три года, у нас за плечами много побед, а стены нашей студии украшают дипломы, завоёванные не только на турнирах в Челябинской области, но и по всей России. Наш девиз – это движение и постоянное развитие. Наша команда – это одна большая семья, в которой каждый индивидуален. Наше стремление – быть не только первыми среди других команд, но постоянно развивать индивидуальные способности каждого из учеников школы.

О том, как идёт подготовка к фестивалю в школе танцев «Феникс» из Копейска рассказал её руководитель Фёдор Деккерт:

– Ребята, которые занимаются в "Фениксе", упорно трудятся на протяжении нескольких недель. Подготовка к соревнованиям идёт полным ходом. Однако, помимо уже знакомых шоу, основной состав танцевальной студии готовит новый, ещё неизвестный никому номер, премьера которого состоится прямо на танцевальном фестивале OZRDANCEFEST-2017. Также ребята пробуют много интересных и развивающих техник. Это помогает им в совершенствовании своей манеры танца и подачи его публике.

Руководитель творческого объединения «Рэй» из Екатеринбурга Любовь Буренина отметила, что на озерской площадке интересно выступать как мастерам, так и начинающим танцорам:

– На чемпионат OZRDANCEFEST поедем уже третий раз. Поедем не только сами, но и готовим воспитанников. Очень хороший фестиваль, отличный опыт не только для профессионалов, но и для новичков. Дети в предвкушении поездки, кто-то переживает и волнуется, а кто-то уверен в своих силах и с нетерпением ждёт возможности показать себя.

http://www.ozerskadm.ru