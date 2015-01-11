ХК «Гранит» уверенно вышел в финал дивизиона «Мастер» Открытого Чемпионата Челябинска

После завершения первого полуфинального матча стадии "плей-офф" Открытого чемпионата Челябинска в дивизионе "Мастер" между командами ХК "Гранит" (Озерск) и "УралГУФК" (Челябинск), который закончился победой озерской команды со счетом 4:3, у тех, кто смотрел игру, остался некоторый осадок чего-то "Гранитом" недосказанного, недоделанного.

Действительно, делая все правильно по хоккейным лекалам, игроки нашей команды, было впечатление, не играли, а выполняли очень трудную и нудную работу. Ну, не было привычной для болельщика и присущей на протяжении всего сезона команде легкости, элегантности, виртуозности и, можно сказать, легкой самоуверенности в атаке. Я думаю, это связано с тем, что между тремя сумасшедшими по напряжению финальными матчами со "Звездой" и первым полуфинальным матчем с "УралГУФКом" прошло всего трое суток, и игроки "Гранита" просто не успели морально, в большей степени, и физически восстановиться.

Поэтому, игроки "УралГУФКа" и смогли оказать в первой игре достойное сопротивление чемпиону и обладателю Кубка Челябинской области. А вот во втором и третьем матче уже игроки студенческой команды попали в аналогичную ситуацию: за прошедшую неделю они удачно выступили в зональном турнире студенческих команд и вышли в финал регионального турнира (с чем мы их от всей души поздравляем), но к играм с "Гранитом" они не успели восстановиться. "Гранит" же, наоборот, получив недельную передышку, полностью восстановил свои кондиции, что и показали второй и третий полуфинальные поединки.

ХК "Гранит" (Озерск) - "УралГУФК" (Челябинск) 9 : 2 (2:1; 4:0; 3:1)

Шайбы забросили: 4 мин - Д.Созинов (И.Захаров, А.Демкин) 1:0; 5 мин - В.Ковков (И.Ситников) 1:1; 10 мин - Д.Петрюк (В.Аникеев) 2:1; 24 мин - Д.Петрюк (М.Куликов) 3:1; 25 мин - Г.Свирепо (А.Савицкий) 4:1; 32 мин - А.Савицкий (И.Захаров, Д.Созинов) 5:1; 34 мин - А.Савицкий (И.Захаров) 6:1; 42 мин - И.Захаров (А.Демкин) 7:1; 44 мин - И.Захаров (А.Демкин) 8:1, мен; 47 мин - Д.Созинов 9:1; 59 мин - А.Ложкин (М.Бахарев, Д.Степанов) 9:2.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); А.Носов - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; И.Аксенов - М.Ковлягин; В.Аникеев - М.Куликов - Д.Петрюк; Г.Свирепо - Д.Созинов; И.Захаров - А.Демкин - А.Савицкий; Д.Климов. Зап.вр: А.Киселев.

"УралГУФК" (Челябинск): М.Котик (с 41 мин - Д.Варнин) (вр); А.Стройку, М.Сташкевич, В.Самойлов, С.Барабаш, И.Бадулин (защ); Д.Степанов, А.Ложкин, О.Кудашев, В.Ковков, М.Бахарев, Е.Ханов, И.Ситников.

Штраф: 4 мин (И.Аксенов, А.Савицкий) - 2 мин

Судьи: Д.Сабуров; А.Пабст, А.Краснов (все - Челябинск)

2 апреля ЛДС "Айсберг" п. Кременкуль, 70 зрителей

"УралГУФК" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Озерск) 1 : 7 (1:2; 0:3; 0:2)

Шайбы забросили: 3 мин - А.Демкин (А.Савицкий, Г.Свирепо) 0:1; 14 мин - Е.Ханов (О.Кудашев) 1:1; 19 мин - А.Савицкий (А.Демкин) 1:2; 22 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин, М.Куликов) 1:3; 24 мин - В.Аникеев (И.Аксенов) 1:4; 39 мин - М.Куликов (В.Аникеев, Д.Петрюк) 1:5; 55 мин - И.Аксенов 1:6; 56 мин - М.Ковлягин (Д.Петрюк) 1:7.

"УралГУФК" (Челябинск): Д.Варнин (с 55 мин - С.Сайфутдинов) (вр); А.Гусев, М.Сташкевич, В.Самойлов, И.Бадулин (защ); Д.Степанов, А.Ложкин, Д.Толмачев, О.Кудашев, В.Ковков, М.Бахарев, Е.Ханов, К.Пахомов.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); А.Носов - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайллв; И.Аксенов - М.Ковлягин; В.Аникеев - М.Куликов - Д.Петрюк; Г.Свирепо - Д.Созинов; И.Захаров - А.Демкин - А.Савицкий; Д.Климов. Зап.вр: А.Киселев.

Штраф: 4 мин - 4 мин (С.Михайлов, В.Шубников)

3 апреля ЛДС "ЧТЗ-Трактор" г. Челябинск, 50 зрителей.

Второй и третий полуфинальный поединки прошли с подавляющим преимуществом ХК "Гранит". Как я уже говорил выше, недельная пауза в играх явно пошла на пользу игрокам в желто-черной форме: они вновь были быстры, элегантны и изобретательны в атаке и достаточно надежны в оборонительных действиях.

Оба матча развивались по одному и тому же сценарию. Пока у игроков студенческой команды были силы, они как-то пытались сдерживать волны атак "Гранита", которые раз за разом накатывались на ворота, защищаемые периодически менявшимися голкиперами "УралГУФКа". Поэтому оба первых периода второго и третьего матчей заканчивались с одинаковым счетом 2:1 в пользу озерской команды.

Но и в той, и в другой игре к середине второго периода силы покидали игроков "УралГУФКа" (было видно, насколько тяжело игроки едут на смену и как тяжело дышат на скамейке запасных), а игроки "Гранита" добавляли в скорости и количестве бросков по воротам "студентов" и именно во втором периоде решали судьбу матчей.

Третьи периоды превращались в формальность, где игроки "Гранита" пытались порадовать и себя и болельщиков всяческими хоккейными "прибамбасами": то Евгений Алабугин по минуте возит шайбу по зоне, не отдавая ее ни своим, ни чужим, обыгрывая по несколько раз одних и тех же игроков, то Игорь Захаров или Дмитрий Петрюк в одиночку берутся обыгрывать всю пятерку соперников (и это им почти удается - не хватает завершающего броска), то Сергей Михайлов каким-то неуловимым движением вытаскивает шайбу из-за ворот на "пятачок" и запускает ее в небеса, а затем опершись на клюшку, почти в позе роденовского "Мыслителя", до сигнала арбитра на вбрасывание размышляет - чего это такое я изобразил?

Тем не менее, следует отметить, что из-за всех этих чудес владения телом и клюшкой с шайбой, показанных нашими игроками, результативность "Гранита" не пострадала. За две игры было заброшено 16 шайб, многие из которых после быстрых многоходовых комбинаций достойны учебников по хоккейному искусству.

Итак, полуфинальная серия завершилась со счетом 3:0 в пользу "Гранита", и теперь мы ждем соперника по финалу (скорее всего, это будет "Миасс-сити", а значит, вновь "Гранит" встретится с частью основной ударной силы чебаркульской "Звезды"), который пройдет 23 апреля во дворце спорта "ЧТЗ-Трактор" в ходе большого хоккейного праздника. В рамках этого праздника, рассчитанного на два дня (22-23 апреля), будут сыграны еще пять финалов в других дивизионах Открытого чемпионата Челябинска.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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