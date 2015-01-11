» В Озёрской коммунальной сфере – ледниковый период

31 марта на сайте Озёрск.ру была опубликована заметка «Минус сорок пять. Отношения между Озёрском и «Фортумом» резко похолодали», в которой говорилось о том, что энергомонополист взыскал с муниципального предприятия коммунального хозяйства Озёрска 45 000 000 рублей долга. Буквально на следующий день после описываемых событий Арбитражным судом Челябинской области было принято ещё одно решение по иску ОАО «Фортум» в отношении МПКХ Озёрска. На этот раз сумма иска составила 18 865 307 руб. 53 коп., а исковый период – май 2016 года. Кроме того, «Фортум» просил суд взыскать с МПКХ неустойку в размере 252 522 руб. 78 коп.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к процессу были привлечены ФГУП «ПО «Маяк» и «Челябинвестбанк». Их представители на заседание не явились.

В ходе рассмотрения дела истец снизил сумму долга, но пытался увеличить сумму неустойки вдвое, однако суд посчитал аппетиты «Фортума» чрезмерными. В итоге Арбитражный суд Челябинской области принял решение удовлетворить иск и взыскать с МПКХ Озёрска 18,5 миллионов рублей.

Озёрск.ру