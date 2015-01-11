Озёрская лыжница вошла в сборную страны

Летом кроссы, лыжероллерная техническая работа, общая физическая подготовка, имитационная подготовка; зимой лыжи и еще раз лыжи - подготовку к главному старту зимнего сезона 2017 озёрские лыжники начали ещё с мая месяца прошлого года.

Для Веры Хлызовой и Вадима Кащеева Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам - главный старт зимнего сезона. Буквально на днях в городе Перекоп в лыжно-биатлонном комплексе завершились Всероссийские старты.

В престижных соревнованиях приняли участие 16 субъектов Российской Федерации, около 50 сильнейших спортсменов в возрасте от 14 лет до 21 года.

Озерчанка Вера Хлызова в паре с лидером Вадимом Кощеевым завоевали одно «золото» и два «серебра» в первенстве России: первое место - в гонке спринт классическим ходом, второе место - на дистанции 5 км свободным ходом и второе место - в биатлонной гонке спринт свободным ходом.

По итогам выступлений Вера утвердилась в составе сборной страны. По словам тренера-наставника Альфины Львовны Кушаковой:

- В этом учебном году мы приняли участие в 16 лыжных соревнованиях. Все это было лишь только подготовка. И большая работа дала хороший результат.

Антон Шалимов