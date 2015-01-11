Интервью с Ильей Назаровым, начальником службы по делам молодёжи

"Почему молодёжь уезжает из Озёрска?". Попробуем найти ответ вместе с Ильей Назаровым, начальником службы по делам молодёжи. 20 апреля он будет гостем студии канала УКС-ТВ и сайта Озёрск.ру.
Приглашаем к разговору всех неравнодушных жителей города.
Ждем ваши вопросы в комментариях на сайте ozersk.ru и/или по почте [email protected]
Ключевые теги: служба по делам молодёжи, интервью.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать