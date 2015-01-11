«Вещеворот» в Новогорном нашёл отклик у жителей

В марте текущего года сотрудники Аргаяшской ТЭЦ дивизиона «Россия» ОАО «Фортум» приняли участие в акции «Вещеворот» по сбору бывших в употреблении одежды, обуви, аксессуаров и игрушек для центров помощи малообеспеченным семьям. В итоге килограммы вещей в хорошем состоянии направлены в благотворительные организации, оказывающие помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, где вещи обретут новых владельцев.

Татьяна Мыларщикова, ведущий инженер ОППР АТЭЦ, член совета молодых специалистов компании Фортум комментирует: «Акция была в воодушевлением встречена всеми сотрудниками станции. Наверное у каждого в шкафу есть почти новые вещи, которые по каким то причинам не входят в личный гардероб. В течение трех недель сотрудники станции приносили вещи на работу и передавали в пункт приёма».

Надежда Иванова, аппаратчик ХВО электростанции рассказывает: «Я очень обрадовалась, что появилась возможность дать вещам вторую жизнь. Особенно это касается детских вещей. Ребёнок растёт быстро и порой совершенно новые вещи становятся маленькими. Выбрасывать жалко. Приняв участие в акции мы уверенны, что собранные вещи и обувь действительно нужны и смогут быть полезными ещё кому-то».

К акции активно присоединилась и профсоюзная организация станции. Пункт приёма старых-новых вещей был организован в кабинете председателя профкома Аргаяшской ТЭЦ, первичной профсоюзной организации «Энергосистема «Урал», Челябинской областной организации Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз" Сергея Евгеньевича Орлова: «Профсоюзная организация с первых дней создания совета молодых специалистов компании Фортум тесно сотрудничает с молодёжью, тем более, что все молодые специалисты являются членами профсоюзной организации. Акцию по сбору бывших в употреблении одежды, обуви, аксессуаров и игрушек для центров помощи малообеспеченным семьям профсоюзный комитет поддержал единогласно и оказал посильную помощь в проведении мероприятия».

Собранные вещи были переправлены в Челябинск благотворительный секонд-хенд. Вероятнее всего «Вещеворот» будет жить ещё долго. Кроме благотворительности, акция имеет и экологическую составляющую, ведь она направлена на охрану окружающей среды и рациональное потребление ресурсов.

Сергей Чернов

Фото: Никита Аношкин

На фото Татьяна Мыларщикова