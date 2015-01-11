XI Спартакиада «Здоровье» среди ветеранов спорта Озёрского городского округа в 2017 году

30-31 марта прошли соревнования по настольному теннису.
Участвовали 50 спортсменов-ветеранов из коллективов физической культуры: «Авангард», «Знамя», «Союз», военкомата, ЦМСЧ-71, «Восход», «Энтузиаст», «Аврора», УВД, «Связь», «Комета», МЧС, «Локомотив», «Искра»; клубов: «Надежда», «Огонёк», «Родничок», «Чайка».
1 место:
Санникова Светлана, Кутузова Оксана, Кочурина Валентина, Иванов Сергей, Рыбалко Николай, Баканов Вячеслав.
2 место:
Абдалова Наталья, Бойко Ольга, Топорова Валентина, Губанов Сергей, Корочкин Юрий, Викторов Владимир.
3 место:
Кузьмина Ольга, Никандрова Валентина, Никитин Евгений, Свиридов Виктор, Митенков Александр.
Победители и призеры соревнований награждены денежными призами от Управления по Физической культуре и спорту.
Спасибо за отличное судейство председателю федерации настольного тенниса Зеленину Андрею Рудольфовичу.
МБУ «Арена»