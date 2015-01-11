Ожившая история с гобелена

15 и 16 апреля в Озерском театре кукол – долгожданная премьера. Заслуженный артист России Борис Макаров поставил спектакль по сказке Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди». Работа над ним началась еще осенью. Изначально задуманный как камерный спектакль для малого зала, рассчитанный на двух актрис, он переместился в большой и перерос в более глобальный замысел. И здесь уже задействована практически вся труппа театра.

Стихия карнавала сразу же охватывает зал то в безудержном веселье, то в торжественных ритмах паваны (танца для церемониальных шествий в средневековой Европе). Именно в нее вплетается трогательный рассказ об одиннадцати братьях и их сестре Элизе, о коварстве зла и обете молчания, данном небесам, о колдовстве и божественной чистоте, невинности и целомудрии. Герои сходят на сцену прямо с гобелена, висящего на стене детской.

И вот дворец короля-отца становится поначалу символом Дома, где так хорошо жилось детям, но только недолго. А с появлением мачехи он перерастает в символ королевской власти и королевского произвола. И из дворца изгоняются дети – те, кто наполнял его жизнью, добротой и весельем.

Но не властно зло, коварство и колдовство над чистыми душами, поэтому одиннадцать братьев превращаются в одиннадцать лебедей-принцев, а Элиза, набираясь мудрости у природы, становится еще краше и духовно сильнее, раскрывается ее сердечный разум. И хотя каждому из них предстоит пройти свой круг искушений и испытаний, чтобы душа закалилась и укрепилась в добродетелях, на этом пути они обретут свою цельность и целостность – целомудрие.

Очень долго и тщательно искалось художественное решение спектакля. От первоначальной идеи огромных часов, где каждый час символически обозначал бы одиннадцать братьев и Элизу, пришлось отказаться из-за его статичности.

Тогда у художника-постановщика Андрея Степанова и режиссера появилась идея использовать прием «театр в театре», когда огромный королевский дворец, преображается в театральные подмостки и тут же разыгрывается кукольное представление. Декорации, решенные в стилистике эпохи Ренессанса, оказались более мобильными – и чудо преображения пространства совершается у зрителя прямо на глазах. Интересное решение найдено и для полета лебедей: в нем соединяется двойная динамика – кружения театрального круга и декоративной вазы-чаши, украшения дворца, одновременно. Так создается иллюзия настоящего полета птиц.

Ольга Жукова