Если знаешь ПДД, не устроишь ДТП!

С таким призывом 10 апреля 2017 года к водителям вышли сотрудники ГИБДД и ученики МБСКОУ «Школа-интернат №37» Озерского городского округа.

Цель акции – призвать автолюбителей и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения. Нарушения Правил фиксируются на дорогах ежедневно. Часть водителей автотранспорта и пешеходы совершают их по незнанию, невнимательности, но есть и те, кто делают это осознанно.

Госавтоинспекторы совместно с юными помощниками напоминали автолюбителям, что соблюдение Правил дорожного движения делает безопасным перемещение по дорогам, оберегая жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

В ходе профилактического мероприятия школьники совместно с наставниками в погонах призывали водителей быть внимательнее и осторожнее при управлении автомобилем, сбрасывать скорость при приближении к пешеходному переходу и быть особенно бдительными на участках дороги, где возможно появление детей.

Водители транспортных средств, принявших участие в акции, приветствовали проведение подобных мероприятий, считая, что это поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сохранить жизнь и здоровье каждого участника дорожного движения.

Юные инспекторы движения вручали водителям и пешеходам памятки по ПДД, автолюбители в свою очередь улыбались и обещали соблюдать дорожную дисциплину.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск