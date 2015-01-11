Что такое вдохновение? Это радость творчества, искренние эмоции и полёт фантазии. А если говорить о хореографии и о балете в частности, то без вдохновения этот вид искусства просто невозможно представить. Балет – уникальное явление, сочетающее в себе музыку, танец, мастерство художника. И, конечно же, талант балетмейстеров, которые, порой игнорируя законы земного притяжения, вдохновляют танцоров на полёт и радость движения.

29 апреля 2017 года праздничной программой «Проект. 50.» свой юбилей отмечает Образцовый коллектив хореографическая студия «Вдохновение» МБУ «КДЦ». Зрители узнают, как рождается танец, увидят лучшие концертные номера в различных стилях и жанрах хореографического искусства и смогут ещё раз посмотреть спектакль «Русалочка».

Отложите все свои дела и приходите во Дворец культуры «Маяк» 29 апреля в 17 часов на юбилейный вечер студии хореографии «Вдохновение».

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