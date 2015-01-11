В Озерске раскрыто убийство инженера ПО «Маяк»

В ночь на 10 апреля в Озерске совершено групповое избиение 35-летнего инженера ФГУП «ПО «Маяк», закончившееся его гибелью. Четверо нападавших установлены с помощью уличных камер наружного видеонаблюдения и показаний матери убитого.

Подробности трагедии рассказал Znak.com друг убитого: «Вечером в воскресенье мы с Васей решили попариться в бане. Ближе к ночи дружески расстались, я отправился домой и лег спать. В это время Василия по телефону вызвали на разборки четверо подонков, которых его «бывшая» наняла, чтобы проучить. Дело в том, что Вася был человеком мягким и очень добрым, его подруга, которую он практически содержал, вела разгульный образ жизни, пока он пахал на заводе. В итоге он не выдержал и оставил ее, забрав только личный ноутбук. Она наняла четверых приятелей, которые «забили стрелку», зверски избили его возле магазина «Негоциант» на улице Матросова, а потом занесли его тело к нему в квартиру. Они не знали, что дома Василия ждала мама. Она успела запомнить непрошеных гостей. Убегая, подонки не побрезговали украсть из холодильника батон колбасы, а потом отправились пьянствовать к Васиной «бывшей». Меня ночью разбудили полицейские (вышли на меня по записи в книге телефонных звонков), от которых я и узнал подробности».

По предварительной информации, причиной смерти инженера стал перелом основания черепа. Многочисленные комментарии в социальных сетях озерчан, знавших погибшего, полны искреннего сочувствия и соболезнования родственникам. Все, кто знал Василия, отмечают его добрый нрав, светлый ум и глубокую порядочность.

Полиция Озерска пока воздерживается от комментариев.

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