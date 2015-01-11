Более 300 южноуральских студентов примут участие во флешмобе, посвященном Дню космонавтики

Активисты аэрокосмического факультета ЮУрГУ решили организовать масштабное мероприятие, посвященное дню космонавтики и юбилею факультета, сообщает пресс-служба вуза. День космонавтики – особенный праздник для студента, обучающегося на аэрокосмическом факультете, особенно в этом году. 12 апреля 2017 года знаменитый АК-факультет ЮУрГУ празднует юбилей – свой 60-й день рождения. 12 апреля в 12.00 на площадке перед главным корпусом ЮУрГУ студенты аэрокосмического факультета устроят зрелищный флешмоб. Около трехсот студентов, обучающихся на разных факультетах вуза, выстроятся в фигуры: ракету, в честь полета Юрия Гагарина 1961 года, и цифру 60, поздравляя тем самым родной факультет с юбилеем. «Все больше людей забывают о Дне космонавтики, о том, что в этот день, 56 лет назад, Юрий Гагарин первым из людей совершил полет в космическое пространство, которое долгое время оставалось недосягаемым. Поэтому очень важно для нас, как для организаторов, показать значимость этого события, которое мы решили отразить во флешмобе», – отметил организатор праздника , студент АК-факультета Николай Верхов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-300-yuzhnouralskih-studentov-primut-uchastie-vo-fleshmobe-posvyashchennom-dnyu-37962