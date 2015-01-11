Новый посол Республики Ирак в России посетил ЮУрГУ

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирак в Российской Федерации Хади Хайдар Мансур встретился с руководством университета, принял участие в мероприятиях дня арабской культуры, а также оценил условия обучения и проживания иракских студентов в Челябинске, сообщает пресс-служба вуза. Хади Хайдар Мансур 16 марта в числе 18 послов государств вручил Президенту России Владимиру Путину верительную грамоту, символизирующую официальное начало работы главы дипломатического представительства в Российской Федерации. ЮУрГУ стал первым российским вузом, деятельность которого заинтересовала нового посла Ирака в нашей стране.В ходе официальной встречи с участием ректора ЮУрГУ Александра Шестакова и проректора по международной деятельности Виктора Каточкова делегаты обсудили двустороннее сотрудничество между странами, а также затронули вопросы, касающиеся обучения граждан Ирака в Южно-Уральском государственном университете.Ректор ЮУрГУ рассказал об истории, возможностях и достижениях челябинского вуза, обсудил с послом условия проживания иракских студентов, их отношение к университету и Челябинску, а также поднял вопрос об образовательных программах для иракских абитуриентов.«На сегодняшний день в ЮУрГУ обучаются более 200 представителей Ирака – это бакалавры, магистранты и аспиранты. Некоторые из них лишь недавно приступили к учебе, другие – в ближайшее время будут защищать кандидатские диссертации. Вне зависимости от года обучения, с каждым студентом проводится комплексная работа, позволяющая им быстрее адаптироваться в России и реализовать свой интеллектуальный потенциал», – подчеркнул ректора Южноуральского Государственного университета Александр Шестаков.Чрезвычайный и полномочный посол Республики Ирак, в свою очередь, высоко оценил возможности ЮУрГУ для подготовки квалифицированных кадров для экономики, промышленности и науки Ирака, работу руководства вуза по созданию необходимых условий для обучения и проживания иракских граждан.«Я выражаю благодарность представителям университета за радушный прием и за теплые, дружеские отношения, которые сложились в ходе нашего многолетнего сотрудничества. Я отмечаю устойчивую динамику роста количества иракских студентов в вузе. Надеюсь, что наше сотрудничество будет укрепляться», – подчеркнул Хади Хайдар Мансур.Кроме того, посол Республики Ирак подчеркнул, что ему знакомы и близки все проблемы иностранных студентов, так как он тоже учился за рубежом и жил в общежитии, а также отметил свою ответственность за каждого студента и готовность содействовать в решении всех их проблем.Добавим, что в рамках двухдневного визита посол принял участие в большом празднике в честь дня арабской культуры, провел встречу с иракскими студентами, а также посетил научно-образовательные центры и лаборатории университета. Хади Хайдар Мансур рассказали о сотрудничестве вуза с зарубежными странами, ведущими предприятиями и инновационными проектами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/novyy-posol-respubliki-irak-v-rossii-posetil-yuurgu-37961