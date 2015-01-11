Челябинские дзюдоисты отличились в первом чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации в Краснодаре

В состязаниях во дворце спорта «Олимп» выступили 84 спортсмена из 12 команд округов, учебных заведений, а также отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. По итогам поединков в семи весовых категориях первое место заняли дзюдоисты Уральского округа войск национальной гвардии, тренером которых является мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России в тяжелом весе Максим Брянов. Они опередили соперников из Северо-Кавказского и Приволжского округов ВНГ РФ. Победителями в своих весовых категориях стали челябинцы мастера спорта России, чемпионы страны 2014 года Денис Лаврентьев (66 кг) и Сослан Бостанов (свыше 100 кг), а также четырехкратный чемпион России Асхаб Костоев из Курска (100 кг, он завоевал эти титулы, выступая за Челябинск). Очки округу, благодаря перезачету за вторые места, принесли олимпийские чемпионы Беслан Мудранов из Краснодарского края (60 кг) и Мансур Исаев из Челябинска (73 кг). «Бронзу» добыл Денис Суханов из Кургана (81 кг). Челябинец Альберт Дааев из Челябинска оказался пятым (90 кг). На следующий день после личного первенства состоялась матчевая встреча за кубок директора войск национальной гвардии Российской Федерации. Сборная войск национальной гвардии, в которую вошли Денис Лаврентьев и Асхаб Костоев, одержала победу со счетом 4:1 над сборной Краснодарского края. Тренером команды-победительницы был Максим Брянов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-dzyudoisty-otlichilis-v-pervom-chempionate-voysk-nacionalnoy-gvardii-37959