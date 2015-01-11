В финале ХК «Гранит» сыграет с «Миасс-сити»

23 апреля в финале Открытого чемпионата Челябинска в дивизионе "Мастер" ХК "Гранит" (Озерск) сыграет с ХК "Миасс-сити" (Миасс). Это стало реальностью после того, как миасская команда и в третьей игре нанесла поражение "Газпрому" со счетом 7:4.

Таким образом, в финальном поединке сойдутся команды, которые выиграли свои полуфинальные серии с одинаковым счетом 3:0.

Финальная игра пройдет в рамках большого фестиваля хоккея в ЛДС "ЧТЗ-Трактор". В этом двухдневном празднике (22-23 апреля), кроме нашего финала, будут сыграны и финалы других дивизионов от "Любителя" до "Ветеранов".

Для болельщиков "Гранита" будет заказан транспорт, так что следите за объявлениями на сайте "Ассоциации футбола и хоккея ОГО".

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru