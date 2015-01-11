Убийца озерчанина задержан, ему грозит до 15 лет

10 апреля 2017 года, в 00:44, в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск от диспетчера скорой помощи поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в одной из квартир по ул. Дзержинского, 35.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в составе следователя Следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области и сотрудников полиции установила, что труп мужчины, 1981 года рождения, в коридоре собственной квартиры обнаружила его мать. На лице мужчины также были обнаружены следы крови.

11 апреля по результатам судебно-медицинского исследования трупа установлено, что смерть мужчины наступила в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что телесные повреждения скончавшемуся мужчине были причинены в ночь на 10 апреля во дворе дома № 35 по ул. Дзержинского его знакомым, который в ходе конфликта на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес руками и ногами не менее десяти ударов в область головы, причинив тем самым опасные для жизни телесные повреждения.

Подозреваемый в совершении данного тяжкого преступления, 1998 года рождения, ранее неоднократно судимый, был задержан сотрудниками полиции, следственными органами был допрошен в качестве подозреваемого.

Следственным отделом по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следственными органами решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД