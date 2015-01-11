130 «марафонцев» продемонстрировали свои таланты

9 апреля в Озерске прошел первый этап областного народного конкурса «Марафон талантов».

На сцене и в фойе ДК «Маяк» были представлены почти все жанры мастерства – художественное слово, вокал, хореография, прикладное творчество.

В 2017 году в конкурсе приняли участие около 130 человек в возрасте от 6 до 70 лет.

Среди них - жители города, воспитанники дошкольных и образовательных учреждений, а также солисты и творческие коллективы Озерского городского округа.

На суд жюри было предложено 25 концертных номеров. Участников конкурса приветствовал Председатель жюри, Глава Озерского городского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия» Олег Костиков.

Члены жюри конкурса «Марафон талантов - 2017»:

Сальникова Наталья Геннадьевна – начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа;

Кудревич Виктор Петрович – директор МБУ «КДЦ»; член местного политсовета Озерского отделения партии «Единая Россия»;

Кулик Владимир Александрович – директор театра драмы и комедии «Наш дом», депутат Собрания депутатов Озерского городского округа;

Синодская Ирина Александровна – преподаватель эстрадного вокала высшей категории Озерского Государственного колледжа искусств;

Степанова Светлана Валентиновна – директор МБУДО «ДХШ».

Официальные итоги будут объявлены 16 апреля на гала-концерте в ДК "Маяк" в 17.00

Для информации:

Областной народный конкурс «Марафон талантов -2017» проводится в целях популяризации любительского творчества, пропаганды новых форм работы с творческими коллективами, создания условий для выявления талантов и содействия их творческому росту.

«Марафон талантов» – это конкурс, где любой участник может проявить свои уникальные способности в любой области творчества, здесь нет ограничений по жанрам и направлениям, возрасту и творческому опыту.

Организаторы конкурса: Челябинский региональный общественный фонд поддержки регионального сотрудничества, Законодательное Собрание Челябинской области и Министерство культуры Челябинской области.