ГИБДД информирует о ближайших проверках

Внимание!

13 апреля 2017 года сотрудниками Отдела Госавтоинспекции Озерского городского округа в целях профилактики дорожно - транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров будут проведены массовые проверки группами нарядов ДПС водителей ТС, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей в возрасте до 12 лет без использования специального детского удерживающего устройства.

Напоминаем, что за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Уважаемые, родители не пренебрегайте жизнью и здоровьем своего ребенка. Перевозите детей с соблюдением всех правил безопасности!

Уважаемые водители!

17 апреля 2017 года, сотрудниками Отдела ГИБДД Озерского городского округа в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, будет проводиться массовая проверка водителей группами нарядов ДПС на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В связи с тяжкими последствиями, как здоровья граждан, так и их жизни, данные мероприятия актуальны и являются требованием нынешнего времени! Проблема нетрезвого поведения на проезжей части касается всех, поэтому Госавтоинспекция будет продолжать целенаправленную работу на искоренение данной проблемы, а самое главное бороться за снижение тяжести последствий и количества дорожно – транспортных происшествий, совершенных по вине нетрезвых водителей.

Убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о водителях, находящихся в состоянии опьянения позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск