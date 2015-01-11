В Челябинской области проводится проверка по факту получения травм двумя 6-летними девочками в городе Озерске

В дневное время 12 апреля 2017 года в лечебное учреждение города Озерска с травмами спины и головы были доставлены две 6-летние школьницы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, девочки в составе учебного класса с преподавателем находились на ознакомительной экскурсии в помещении специального управления Федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России. Оставшись без внимания взрослых, девочки упали с высоты 4 метра, в шахту спуска дежурного караула.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения и противопожарного управления, ответственных за режим безопасного пребывания детей. Проверка взята на контроль руководством следственного управления.

Следственное управление

СК России по Челябинской области