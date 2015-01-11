Борис Дубровский приехал в Озерск

Сегодняшний визит Губернатора Челябинской области в Озерский городской округ начался с посещения одного из успешных частных предприятий, которое находится в поселке Новогорный и является потенциальным резидентом будущего «Индустриального парка» по проекту ТОСЭР.

Рано утром на площадку ООО «Озерская трубная компания» глава региона прибыл вместе с руководителями нескольких областных министерств, первыми лицами муниципалитета - Олегом Костиковым и Евгением Щербаковым, генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Михаилом Похлебаевым. Гостей встретил и познакомил со своим предприятием по производству пластмассовых изделий директор ООО «ОТК» Фарит Хисамов.

Вторым пунктом, где по пути в администрацию Озерского городского округа остановился Борис Дубровский, стал муниципальный спортивный комплекс «Строитель», расположенный в Озерске и находящийся на реконструкции. Губернатору была предоставлена общая информация о том, за счет каких средств и как преобразится данный социальный объект в ближайшие годы. Евгений Щербаков подчеркнул, что значительна часть работ по обновлению «Строителя» будет выполнена в рамках сотрудничества с группой ЧТПЗ.

После знакомства с перспективными объектами Борис Дубровский приступил к обсуждению вопросов комплексного развития Озерского городского округа в рамках совещания, которое в данный момент проходит в администрации.

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Фото Владимира Беляева.